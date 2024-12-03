Определилась самая популярная вакансия в России осенью 2024 года

Это разнорабочий Аналитики выяснили, что самой массовой среди соискателей в РФ минувшей ночью стала профессия разнорабочего: на долю вакансий этой категории пришлось 5,1% всех откликов, а средняя предлагаемая зарплата составила 75 207 рублей в месяц за полный рабочий день, пишет РИАМО со ссылкой на портал «Авито Работа».
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