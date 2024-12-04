Сергунина: В столице впервые пройдет Московская международная неделя креативных индустрий

С 9 по 12 декабря в столице впервые пройдет Московская международная неделя креативных индустрий. Она объединит представителей более чем 10 стран, включая Бразилию, Египет, Таиланд, Индонезию, Иран и Китай, сообщила заммэра Наталья Сергунина.