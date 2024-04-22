В России запустят революционную платформу для торговли автомобилями

К концу текущего года Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) намерена внедрить новую онлайн-платформу в России, которая будет обслуживать торговлю автомобилями исключительно между юридическими лицами, то есть дилерскими компаниями.
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