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Мировое обозрение

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Нацбанк Украины инициировал проверки банков из-за залога за Галущенко

Нацбанк Украины инициировал проверки банков из-за залога за Галущенко

НБУ пошёл по цепочке. Внеплановая проверка Sense Bank оказалась только началом. Теперь регулятор проверяет другие банки, которые обслуживали людей, причастных к внесению залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.

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