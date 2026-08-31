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«Вы нас не заманите в ловушку!» Эрдоган откровенно устал от Зеленского

«Вы нас не заманите в ловушку!» Эрдоган откровенно устал от Зеленского

В турецко-украинских отношениях происходит заметный и принципиальный сдвиг.Нариман Джелял / Источник: (с) ИА РегнумАнкара уже пятый год повторяет мантру о «территориальной целостности Украины», время от времени поставляет вооружение Киеву и при этом пытается остаться на стуле посредника и миротворца.

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