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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Ред Булл» подтвердили назначение Маккалоу гоночным директором – он займет место Ламбьязе

Команда « Ред Булл » подтвердила переход Тома Маккалоу из « Астон Мартин » – в австрийской команде он займет должность гоночного директора и станет заменой для уходящего в «Макларен» Джанпьеро Ламбьязе.

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