6 октября в 14:00 "Мастерская чудес" приглашает ребят в возрасте от 4 до 6 лет на творческий мастер-класс по созданию антистресс-игрушки "Разноцветный вихрь".
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6 октября в 14:00 "Мастерская чудес" приглашает ребят в возрасте от 4 до 6 лет на творческий мастер-класс по созданию антистресс-игрушки "Разноцветный вихрь".