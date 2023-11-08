Российская артиллерия подавила 15 батарейных расчетов ВСУ

Российские артиллеристы нанесли поражение штурмовой и разведывательным группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
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