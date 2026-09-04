Инфекционист Неронов развеял мифы о безопасности воды из офисных кулеров

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с РИАМО объяснил, что вода из офисных кулеров может быть безопасной, если соблюдать правила эксплуатации оборудования.
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