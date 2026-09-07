Джеффри Хинтон выступил за запрет сверхмощного искусственного интеллекта

Лауреат Нобелевской премии мира 2024 года Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом» искусственного интеллекта, призвал правительства мира запретить разработку крайне мощных ИИ-систем.
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