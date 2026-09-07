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Регионы России

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Джеффри Хинтон выступил за запрет сверхмощного искусственного интеллекта

Джеффри Хинтон выступил за запрет сверхмощного искусственного интеллекта

Лауреат Нобелевской премии мира 2024 года Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом» искусственного интеллекта, призвал правительства мира запретить разработку крайне мощных ИИ-систем.

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