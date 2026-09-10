Единственное жильё воронежского бизнесмена Арапова готовят к торгам

Имущество воронежского бизнесмена Леонида Арапова, признанного виновным в мошенничестве, готовят к продаже: его единственное жильё планируют выставить на торги за 29,7 млн рублей.
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