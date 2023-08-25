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Волонтёрская доля: как государство и военблогеры по-разному оценивают народную помощь фронту

Волонтёрская доля: как государство и военблогеры по-разному оценивают народную помощь фронту

Основное внимание общественности к прошедшему 14-20 августа форуму «Армия-2023» было сосредоточено на двух главных аспектах: новинках военной техники, которые были на нём представлены, и заключённых в ходе форума контрактах с предприятиями ВПК.

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