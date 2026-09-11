Сотрудники скорой помощи в Красноармейске потребовали увеличить долю окладов Коллектив работников ФГБУЗ «МСЧ № 154 ФМБА России» в Красноармейске направил жалобу в Государственную инспекцию труда Московской области.
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