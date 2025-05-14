В Херсонской области госавтоинспекторы провели профилактическую акцию «С СИМ безопасно колесим!»

В парке имени Т.Г. Шевченко сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России «Генический» организовали профилактическую акцию, направленную на снижение числа дорожно - транспортных происшествий с участием пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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