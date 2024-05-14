Почему Россия никуда не зовёт?

К слову, насчет техники. Если техника бурно развивалась при Александре Третьем, почему тогда у немцев в Первую мировую войну были танки, газы и противогазы, а у русских войск - всего этого НЕ БЫЛО? И с чего вы взяли, что затяжная пауза без войн для России сохранилась бы и дальше? Минимум ДВАЖДЫ в каждые 100 лет Россия становилась объектом агрессии со стороны соседей на протяжении ВСЕЙ истории. НО царизм оказался в итоге неспособен воевать, а большевики сумели справиться, вышвырнув и белых, и интервентов,и СДЕЛАЛИ СССР ИНДУСТРИАЛЬНЫМ, благодаря чему и победили в Великой Отечественной.Это ФАКТ. А с фактами не спорят.

В

Воробей

Думаю, что проблемой РИ была колоссальная задолженность Западу. И засильем иностранного капитала в ней. Без разрыва этих пут страна была не в состоянии достаточно быстро адаптироваться к новым условиям на столько, чтобы мог быть шанс выиграть в новом витке мировой войны. Хотя, да, хороших и амбициозных планов на бумаге в РИ действительно было много! Вот, только осуществить их было невозможно, по крайней мере в резонные необходимые сроки. Потому, создав диктатуру, а для этого пришлось уничтожить, или изгнать, оппозицию, удалось хоть как-то подготовится к войне. Это вовсе не потому, что утопическая идеология большевиков была сколько-нибудь истинной, сколько потому, что под неё эту диктатуру было удобно стране навязывать. А если бы продолжили либеральничать, ничего этого бы не получилось. Собственно, и так ели-ели справились, заплатив чудовищную цену.