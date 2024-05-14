Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему Россия никуда не зовёт?

Почему Россия никуда не зовёт?

К России опять претензии. Мол, она существующий-то, американский порядок ломает, а своего взамен не предлагает ничего.

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Комментарии
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Ирина52
К слову, насчет техники. Если техника бурно развивалась при  Александре Третьем, почему тогда  у немцев в Первую мировую войну были танки, газы и противогазы, а у русских  войск - всего этого НЕ БЫЛО? И с чего вы взяли, что затяжная пауза без войн для России сохранилась бы и дальше? Минимум ДВАЖДЫ в каждые 100 лет Россия становилась объектом агрессии со стороны соседей на протяжении ВСЕЙ истории. НО царизм оказался в итоге неспособен воевать, а большевики  сумели справиться, вышвырнув и белых, и интервентов,и СДЕЛАЛИ  СССР ИНДУСТРИАЛЬНЫМ,  благодаря чему и победили  в Великой Отечественной.Это ФАКТ. А с фактами не спорят.
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8 час.
КУАТ
Вы правда так думаете? Почему?
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5 час.
В
Воробей
Думаю, что проблемой РИ была колоссальная задолженность Западу. И засильем иностранного капитала в ней. Без разрыва этих пут страна была не в состоянии достаточно быстро адаптироваться к новым условиям на столько, чтобы мог быть шанс выиграть в новом витке мировой войны. Хотя, да, хороших и амбициозных планов на бумаге в РИ действительно было много! Вот, только осуществить их было невозможно, по крайней мере в резонные необходимые сроки. Потому, создав диктатуру, а для этого пришлось уничтожить, или изгнать, оппозицию, удалось хоть как-то подготовится к войне. Это вовсе не потому, что утопическая идеология большевиков была сколько-нибудь истинной, сколько потому, что под неё эту диктатуру было удобно стране навязывать. А если бы продолжили либеральничать, ничего этого бы не получилось. Собственно, и так ели-ели справились, заплатив чудовищную цену.
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