В Алтайском крае в один день загорелись три комбайна

В результате происшествий никто не пострадал В Алтайском крае 14 сентября пожарные потушили три загоревшихся комбайна, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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