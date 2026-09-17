Начался прием заявок на VIII сезон фестиваля «Театральное Приволжье»

Изображение предоставлено Минкультуры РТ Любительские детские и молодежные театральные труппы из Республики Татарстан могут подать заявку на участие в региональном отборочном этапе VIII сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.