С сегодняшнего дня в Омске начались летние отключения горячей воды. Первыми без нее остались жители части Левобережья и Нефтяников.
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С сегодняшнего дня в Омске начались летние отключения горячей воды. Первыми без нее остались жители части Левобережья и Нефтяников.