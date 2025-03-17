Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал видеообращение астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниты Уильямс, которые оказались в неблагоприятной ситуации на Международной космической станции.
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