310 погибших: обострение конфликта в секторе Газа после авиаударов Израиля

В результате авиаударов Израиля по сектору Газа число погибших достигло 310 человек. Министерство здравоохранения сообщает о сотнях раненых и пропавших без вести после атаки, которая стала ответом на отказ ХАМАС принять американский план.
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