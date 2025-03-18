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Царьград

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310 погибших: обострение конфликта в секторе Газа после авиаударов Израиля

310 погибших: обострение конфликта в секторе Газа после авиаударов Израиля

В результате авиаударов Израиля по сектору Газа число погибших достигло 310 человек. Министерство здравоохранения сообщает о сотнях раненых и пропавших без вести после атаки, которая стала ответом на отказ ХАМАС принять американский план.

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