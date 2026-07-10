Минюст признал иноагентом уехавшую из России журналистку

Минюст внес в реестр иноагентов ведущую YouTube-проекта «Ходорковский Live» (предприниматель Михаил Ходорковский внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечь террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Екатерину Воропай.
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