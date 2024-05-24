Белый дом выделил Киеву пакет помощи на $275 млн

Американские власти объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи. Его общая сумма составляет $275 млн, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.
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