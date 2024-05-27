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Вторая холодная война: Америка в болоте безвыходных событий

Америка втянута во вторую холодную войну, из которой ей будет сложно выбраться, сообщает Bloomberg. США уже не могут контролировать ситуацию, Киев все меньше прислушивается к Вашингтону, а Тель-Авив демонстрирует открытое неповиновение.

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