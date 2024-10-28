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Apple Intelligence вышел на iPhone, iPad и Mac в урезанном виде и только в одной стране Apple со...

Apple Intelligence вышел на iPhone, iPad и Mac в урезанном виде и только в одной стране Apple со...

Apple Intelligence вышел на iPhone, iPad и Mac в урезанном виде и только в одной странеApple сообщила, что первые функции платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence стали доступен для пользователей iPhone, iPad и Mac с выходом бесплатного обновления программного обеспечения вместе с релизом iOS 18.

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