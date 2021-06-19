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Алексей Гумилёв: Украина купила Крым за 100 миллиардов долларов

Алексей Гумилёв: Украина купила Крым за 100 миллиардов долларов

Тут один старый маразматик опять таблетки путает и открывает глаза тёмному народу Кравчук в одном из своих интервью рассказал, что в 1954 году Хрущёв на самом деле не дарил Крым Украине, а продал, потому что “россияне плакали и просили забрать”.

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Владимир Моловик
Дед Лёнька утверждает, что уже тогда ходили доллары по стране и её республикам.
Леонид Буравлев
У Украины в 1954 г. был собственный бюджет в долларах? Я думал только у Байдена старческая деменция, а Кравчук оказывается уже давно дебил!))))
кормчий
По сравнению с копанием Черного моря ,байка про Крым от старого пердуна ,это мелочь. Кравчуку на время начала войны было 7 лет,а в 12 он уже бегал в лес и носил продукты бандеровцам .
Артур Галустян
Сергей Николаевич
Иван Ершов
Временами Кравчук , после пьяного ТРИУМВИРАТА под руководством алкаша Ельцына в Беловежьё, повидимому ещё с того похмелья, не проспавшись выдаёт такие ПЕРЛЫ. И такой человек был во главе Украины.. ???.
Александр Трофимов
Что ещё может сказать старый МАРАЗМАТИК Кравчук
моряк океанский
насчет суммы выделенных на крым при передаче его в границы украины и кто финансировал его преобразование в рамках бюджета СССР подсчитать можно, подняв документы бюджетов украины на развитие крыма. но что передача крыма производилась только в целях хозяйственной целесобразности, то спорить с этим могут только безграмотные люди. сейчас в рамках РФ происходят те же процессы, когда отсталые в хозяйственном отношении регионы обьединяются с более успешными районами. и этот процесс будет продолжаться, так как его проталкивает власть.

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