В Челябинске на границе с оборонным предприятием вспыхнул пожар

В промзоне Тракторозаводского района Челябинска вспыхнул пожар. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 13 января, в промзоне на границе территории Челябинского тракторного завода.
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