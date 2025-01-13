В Челябинске на границе с оборонным предприятием вспыхнул пожар

В промзоне Тракторозаводского района Челябинска вспыхнул пожар. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 13 января, в промзоне на границе территории Челябинского тракторного завода.