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Царьград

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Рекордная скорость - штурмовики вынуждают ВСУ бежать: Новый подход к освобождению Донбасса

Рекордная скорость - штурмовики вынуждают ВСУ бежать: Новый подход к освобождению Донбасса

С тех пор, как у ВС России появился новый подход к освобождению Донбасса, продвижение наших сил идёт с рекордной скоростью.

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