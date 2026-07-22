MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Глава РСПП предупредил о риске волны банкротств российских компаний уже этой осенью

Глава РСПП предупредил о риске волны банкротств российских компаний уже этой осенью

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил, что сохранение высокой ключевой ставки Банка России может уже осенью привести к новой волне банкротств среди российских компаний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии