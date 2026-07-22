Глава РСПП предупредил о риске волны банкротств российских компаний уже этой осенью

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил, что сохранение высокой ключевой ставки Банка России может уже осенью привести к новой волне банкротств среди российских компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии