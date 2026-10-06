Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ

Хакеру PalachPro удалось взломать дата-центры на территории Украины и получить доступ к важнейшим документам украинского минобороны и ВСУ, которые, в частности, помогли при планировании ударов по целям в Киеве.
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