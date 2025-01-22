"Последний штурм" против своих в тылу: Кадры издевательства над ранеными фронтовиками ответили на главные вопросы

Хуже всего то, что они, по всей видимости, отделаются "превышением полномочий" и "неумышленным причинением вреда здоровью", как и с журналистом Бентли в ДНР... https://aif.ru/incidents/v-dnr-po-delu-ubitogo-zhurnalista-bentli-prohodyat-minimum-35-svideteley

НЗ

Н З

И последнее… А сейчас в каждой части маршируют и слоняются по территории с полочками и костылями? А строем ходят с перевязанными руками и головами? Были ранены, была комиссия годен/негоден. Так? Что они делали в части? Кто ответит? Какой от них толк? На реабилитацию отправляют в часть с палочками? Херня какая-то.