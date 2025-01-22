Царьград Коллаж Царьграда Шокирующие новости пришли из военной части № 55115, дислоцированной в Тыве.
"Последний штурм" против своих в тылу: Кадры издевательства над ранеными фронтовиками ответили на главные вопросы
Комментарии
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ЮБ
Юрий Бобров
у меня в роте такого не было.
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2 час.
Александр Рожков
Хуже всего то, что они, по всей видимости, отделаются "превышением полномочий" и "неумышленным причинением вреда здоровью", как и с журналистом Бентли в ДНР... https://aif.ru/incidents/v-dnr-po-delu-ubitogo-zhurnalista-bentli-prohodyat-minimum-35-svideteley
В ДНР по делу убитого журналиста Бентли проходят минимум 35 свидетелей
AiF
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1 час.
НЗ
Н З
И последнее… А сейчас в каждой части маршируют и слоняются по территории с полочками и костылями? А строем ходят с перевязанными руками и головами? Были ранены, была комиссия годен/негоден. Так? Что они делали в части? Кто ответит? Какой от них толк? На реабилитацию отправляют в часть с палочками? Херня какая-то.
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22 мин.
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