Байден пошутил про увольнение телеведущего Карлсона с Fox News

Президент США Джо Байден накануне в рамках выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про недавнее увольнение телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News.
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