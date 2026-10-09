Собянин сообщил о более чем 850 тысячах поездок по Рублево-Архангельской линии

За месяц на Рублево-Архангельской линии метро совершено свыше 850 тысяч поездок, сообщил Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
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