Fox News: штаб Трампа не подтвердил и не опроверг разговор с Путиным

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа не стала подтверждать или опровергать данные о том, что политик провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в процессе которого попросил не обострять конфликт на Украине.
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