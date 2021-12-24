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Секс-символ, изменщик, тиран. Правда и ложь о Бураке Озчивите

Секс-символ, изменщик, тиран. Правда и ложь о Бураке Озчивите

Бурак Озчивит всего за несколько лет смог стать самым популярным актером в Турции. Вот только репутация звездного красавчика в последнее время все больше страдает.

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