В гражданском календаре 8 марта - Международный женский день. А вот в православных храмах вспоминают Иоанна Крестителя, которому посвящен праздник Обретение главы Иоанна Предтечи.
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В гражданском календаре 8 марта - Международный женский день. А вот в православных храмах вспоминают Иоанна Крестителя, которому посвящен праздник Обретение главы Иоанна Предтечи.