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Происшествия

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В Новосибирской области в детском оздоровительном лагере прошло профилактическое мероприятие

В Чистоозерном районе в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в детском оздоровительном лагере «Зеленая роща» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения в летний период.

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