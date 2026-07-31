Жителя Рязанской области осудили за хранение найденного оружия

Мужчина пять лет хранил у себя пистолет и 66 патронов, найденных в тайнике во время уборки.Михайловский районный суд вынес приговор в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.