Жителя Рязанской области осудили за хранение найденного оружия

Мужчина пять лет хранил у себя пистолет и 66 патронов, найденных в тайнике во время уборки.Михайловский районный суд вынес приговор в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
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