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Объем ликвидаций на крипторынке превысил $314 млн на фоне падения биткоина до $52 500

Объем ликвидаций на крипторынке превысил $314 млн на фоне падения биткоина до $52 500

В ночь на 7 сентября 2024 года курс биткоина снизился до $52 500, потеряв 3,7% за сутки. Это падение вызвало волну ликвидаций на рынке криптовалютных фьючерсов, с общим объемом ликвидаций, превышающим $314 млн за 24 часа.

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