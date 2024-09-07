Объем ликвидаций на крипторынке превысил $314 млн на фоне падения биткоина до $52 500

В ночь на 7 сентября 2024 года курс биткоина снизился до $52 500, потеряв 3,7% за сутки. Это падение вызвало волну ликвидаций на рынке криптовалютных фьючерсов, с общим объемом ликвидаций, превышающим $314 млн за 24 часа.