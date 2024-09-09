Возврат к росту Bitcoin позитивно отразится на токенах UNI SUI OP и HNT

Альткоины Uniswap, Sui, Optimism и Helium торговались лучше рынка криптовалют на прошлой неделе. Эксперты ждут, что восстановительные тенденции перечисленных токенов, выльются в полноценные растущие тренды.
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