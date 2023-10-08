Механики из Екатеринбурга рассказали о самых забавных случаях в ремонте автомобилей

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля сами по себя являются трудоемкими процессами, однако иногда механики сталкиваются с нестандартными ситуациями повышенной сложности или просто курьезными случаями.
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