Русская весна
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Русская весна

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Началось: чудовищной силы грохот у Донецка — идёт мощный бой у Авдеевки, Армия России наносит невиданный по силе удар по объектам врага у столицы ДНР

Началось: чудовищной силы грохот у Донецка — идёт мощный бой у Авдеевки, Армия России наносит невиданный по силе удар по объектам врага у столицы ДНР

Чудовищной силы грохот у Донецка — идёт мощный бой у Авдеевки, Армия России наносит невиданный по силе удар по объектам врага у столицы ДНР С 5 утра работают авиация, гаубицы, РСЗО и танки.

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Комментарии
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Александр Чумак
Вперед, ребята!!!. Бандеру и всех националистов ихних бить беспощадно!!!👍😀😍😘❤️💞💓🌹🌹🌹☘️💯🌟👏👌😠😡☠️😎.
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16 час.
НН
Неизвестно Неизвестно
Это за &quot; Москаляку на ги ляку&quot;. Привет хохлам !!!
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9 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Месяцев на 18 раньше бы это сделать !
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5 час.

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