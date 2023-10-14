КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА: СЕМЬЯ БЕЗ НАСИЛИЯ. ЕСТЬ ЛИ У ВАС СОЗАВИСИМОСТЬ?

ПРОЙДИТЕ ТЕСТ!Часто насилие и созависимость очень тесно взаимосвязаны друг с другом.Созависимость - это состояние, в котором находится человек, живущий вместе с агрессором или человеком, зависимым от употребления химических веществ.
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