1. Гражданская война на территории Сирии началась в 2011 г. Её причины просты и понятны. Территория Сирии – пустыня.
На Ближнем Востоке для нас сложилась отличная ситуация. Мы победили
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Статью про Сирию написал тот, кто не разбирается в том что там произошло....... С 2015 г. постоянно следил за тем что что там происходит и по возможности помогал нашим и сирийцам.. Мусин со своей группой Павловым и Филатовым хорошо сняли на видио военный там конфликт. Внутренний конфоикт в Сирии они не описали, а он состоит в противоборстве кланов, которые старались построить клановое государство и отказ тоговли с Россией. Из этого вышло, что те кто находился у власти неспособны построить вертикаль власти в многонациональном государстве.....Примеров попыток построить моногосударств много на много племенных территориях. Армения, Израиль, наше СНГ, Африка, средняя Азия, латинская Америка,Европа. РВСН.
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10 час.
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