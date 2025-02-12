На Ближнем Востоке для нас сложилась отличная ситуация. Мы победили

СХ

Сергей Храмов

Статью про Сирию написал тот, кто не разбирается в том что там произошло....... С 2015 г. постоянно следил за тем что что там происходит и по возможности помогал нашим и сирийцам.. Мусин со своей группой Павловым и Филатовым хорошо сняли на видио военный там конфликт. Внутренний конфоикт в Сирии они не описали, а он состоит в противоборстве кланов, которые старались построить клановое государство и отказ тоговли с Россией. Из этого вышло, что те кто находился у власти неспособны построить вертикаль власти в многонациональном государстве.....Примеров попыток построить моногосударств много на много племенных территориях. Армения, Израиль, наше СНГ, Африка, средняя Азия, латинская Америка,Европа. РВСН.