СК: подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил ещё один теракт

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец заявил, что житель Рязанской области Руслан Сидики, который был ранее отправлен в СИЗО по делу о подрыве железнодорожных путей и за попытку совершить нападение на военный аэродром Дягилево, намеревался провести ещё один террористический акт в декабре 2023 года.