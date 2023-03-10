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Протестующие в Грузии потребовали отставки правительства

Протестующие в Грузии потребовали отставки правительства

Протестующие в Грузии потребовали отставки правительства Манифестанты вновь собирались у здания парламента из-за закона об иноагентах Протестующие в центре Тбилиси потребовали отправить в отставку правительство и провести парламентские выборы.

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