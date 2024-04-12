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Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Рейнджерс» на домашней арене уступил «Филадельфии», пропустив четыре шайбы. В ночь на 12 апреля в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Сиксерс», отчаянно сражающуюся за выход в плей-офф.

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