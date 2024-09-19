Умное кольцо

🛍YandexMarket артикул - YM10005743Смарт-кольцо Oura Ring 3 создано для поддержания здорового образа жизни, а также отслеживания активности организма благодаря интерактивным подсказкам, которые создаются на основе ваших ежедневных привычек.
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