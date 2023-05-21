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Xiaomi прекратит разработку MIUI 14 для Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, Redmi K40S, а также Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+

Xiaomi прекратит разработку MIUI 14 для Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, Redmi K40S, а также Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+

Xiaomi заблаговременно уведомила пользователей популярных экс-флагманов Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra о том, что через четыре месяца (с 22 сентября текущего года) прекратится создание бета-версий прошивки MIUI 14 для этих моделей.

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