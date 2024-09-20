Станислав Поздняков: «Самое важное, что выборы главы МОК состоятся, будет смена лидерства. Это является наиболее позитивным фактором»

На пост главы Международного олимпийского комитета претендуют глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьен, принц Иордании Фейсал ибн Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка в плавании Кирсти Ковентри, глава Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.
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