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Барнаульский гимнаст собрал полный комплект медалей чемпионата России

Барнаульский гимнаст собрал полный комплект медалей чемпионата России

Барнаульский гимнаст собрал полный комплект медалей чемпионата России В прошлый раз подобного успеха алтайские гимнасты добивались в 2005 году Барнаулец Сергей Найдин завоевал полный комплект наград на чемпионате России по спортивной гимнастике.

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