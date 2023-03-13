Барнаульский гимнаст собрал полный комплект медалей чемпионата России В прошлый раз подобного успеха алтайские гимнасты добивались в 2005 году Барнаулец Сергей Найдин завоевал полный комплект наград на чемпионате России по спортивной гимнастике.